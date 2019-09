Kiels OB sieht neuen Schwung im Wohnungsbau

Kiel. Nach jahrelanger Flaute kommt der Wohnungsbau in Kiel wieder stärker voran. Derzeit seien 950 Wohnungen im Bau und würden in den nächsten Monaten fertig, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Dienstag. In den nächsten Jahren kämen 4000 bis 5000 hinzu. In der Vergangenheit seien jährlich oft nur 400 bis 500 entstanden. Zehn Jahre lang sei auf niedrigem Niveau gebaut worden, sagte Kämpfer. Als erschwerende Faktoren hob er Flächenknappheit, fehlende Baukapazitäten und stark gestiegene Baukosten hervor.

Früher habe er gesagt, die Kosten gingen durch die Decke, heute sage er, sie gingen in den Himmel, sagte der Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner. "Die niedrigen Zinsen retten etwas."

Scharf kritisierte Kämpfer die Entscheidung der Landesregierung, die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenze - diese limitiert Mieterhöhungen über mehrere Jahre - im November auslaufen zu lassen. Zum 1. Januar seien allein in Kiel 4000 Sozialwohnungen aus der Preisbindung gefallen. Kämpfer forderte Land und Bund auf, deutlich mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen.

Breitner ist in der Sache anderer Meinung, lobte Kämpfer aber dafür, dass er die Schaffung bezahlbarer Wohnungen zur Chefsache gemacht habe. Die VNW-Unternehmen verfügten in Kiel über 32 000 Wohnungen. In den vergangenen fünf Jahren hätten sie in der Stadt rund 1200 Wohnungen gebaut, Investitionsvolumen: 1,8 Milliarden Euro.

Grundsätzlich positiv äußerte sich Breitner über die Gründung einer neuen Wohnungsgesellschaft in Kiel. Damit trete zwar ein neuer Akteur an, aber Konkurrenz belebe das Geschäft. Laut Kämpfer soll die Gesellschaft zunächst mit mindestens 1000 Wohnungen in den ersten zehn Jahren ausgestattet werden. Er kündigte noch für dieses Jahr einen "Masterplan Wohnen 2.0" an.