2018 sind 21 126 Babys in Hamburg auf die Welt gekommen

Hamburg. In der Hansestadt sind im vergangenen Jahr 21 126 Kinder zur Welt gekommen. Das sind sieben weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Gleichzeitig sind damit in der Hansestadt mehr Kinder pro 1000 Einwohner geboren worden als in jedem anderen Bundesland. Rein rechnerisch haben zwölf Neugeborene pro 1000 Einwohner in Hamburg erstmals das Licht der Welt erblickt, bundesweit sind es durchschnittlich neun Kinder auf 1000 Einwohner.

Der Grund dafür ist der Behörde zufolge, dass in Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin und Bremen besonders viele junge Menschen wohnen. "In Bundesländern mit einer relativ jungen Bevölkerung gibt es mehr potenzielle Eltern. Dort werden deshalb - bezogen auf die Einwohnerzahl - vergleichsweise mehr Kinder geboren", hieß es dazu. 2002 waren in Hamburg rund 15 700 Babys geboren worden, seitdem steigen die Zahlen wieder kontinuierlich.

Gleichzeitig haben Frauen in Hamburg durchschnittlich weniger Kinder als anderswo - und zwar 1,49 Kinder im Schnitt im Jahr 2018. Nur im Saarland und in Berlin sind es mit 1,47 und 1,45 Kindern pro Frau weniger. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,57 Kindern pro Frau. Für die Statistik werden die Lebendgeburten ausgewertet. In Hamburg sind im vergangenen Jahr 68 Totgeburten registriert worden, vier weniger als 2017. Deutschlandweit wurden 2018 genau 787 523 Kinder geboren, 2600 mehr als im Vorjahr.