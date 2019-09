Patriotische Gesellschaft enthüllt Gedenktafel für Schmidt

Hamburg. Die Patriotische Gesellschaft will mit einer Gedenktafel in Hamburg an Altbundeskanzler Helmut Schmidt (1918-2015) erinnern. Die feierliche Enthüllung ist für Montag geplant. Als Bundeskanzler sei Schmidt einer der bedeutendsten deutschen Staatsmänner des 20. Jahrhunderts gewesen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Mehr als 30 Jahr habe er als Mitherausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit" gearbeitet. Nun solle eine Gedenktafel an der Fassade des Pressehauses an Schmidt erinnern, der von 1974 bis 1982 Bundeskanzler war. "Erfahrungen als Offizier im Zweiten Weltkrieg beeinflussten sein Engagement für Frieden und Toleranz, für soziale Gerechtigkeit, Demokratie, für das öffentliche Wohl und für ein solidarisches Europa", heißt es in dem Text, der auf der Tafel stehen wird.