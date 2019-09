Weniger Einweggeschirr in Hamburger Haftanstalten gefordert

Hamburg. Die CDU in der Bürgerschaft fordert zu Müllvermeidung in den Hamburger Gefängnissen einen stärkeren Einsatz von Mehrweggeschirr. Es sei unverständlich, "dass in den Hamburger Justizvollzugsanstalten das Essen Tag für Tag in Einweg-Aluminium-Menüschalen ausgegeben wird", heißt es in einem Antrag für die Bürgerschaft. So wurden laut einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage allein im vergangenen Jahr 556 000 solcher Aluminium-Schalen zur Essensausgabe genutzt und weggeworfen. "Hinzu kommen 2,2 Millionen kleinere Plastikbehälter. Das ist absolut inakzeptabel", heißt es in dem Antrag. Eine solche Praxis stehe dem vom rot-grünen Senat proklamierten nachhaltigen Regierungshandeln entgegen, sagte der Justizexperte der Fraktion, Richard Seelmaecker.