Strafjustizgebäude wegen Brandgeruchs evakuiert

Hamburg. Das Hamburger Strafjustizgebäude ist am Montagnachmittag wegen Brandgeruchs evakuiert worden. Die Feuerwehr rückte an, wie ein Gerichtssprecher sagte. Nach gut einer halben Stunde konnten die Mitarbeiter in das Gebäude zurückkehren. Vermutlich habe jemand Papier verbrannt und die Reste in einer Toilette im ersten Obergeschoss weggespült, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen des Einsatzes wurde die Straße vor dem Gericht am Sievekingplatz vorübergehend gesperrt. Zum Zeitpunkt des Alarms hätten noch einige wenige Prozesse stattgefunden, erklärte der Gerichtssprecher.