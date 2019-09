Leiche bei Appen gefunden - Identität weiter unklar

Appen. Nach dem Fund einer Leiche in der Feldmark bei Appen im Kreis Pinneberg tappen die Ermittler noch immer im Dunkeln. Bisher seien sowohl Identität als auch Todesursache unklar, sagte am Montag ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Auch stehe noch nicht fest, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele. Ferner müsse geklärt werden, ob ein Unfall oder ein Suizid Ursache für den Tod gewesen sei oder ob es Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe. Der leblose Körper war am späten Freitagnachmittag an einem Teich entdeckt worden. Wann Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen vorliegen, sei noch offen.