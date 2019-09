Hochbahn setzt auf E-Busse: Bund will Wasserstofftechnologie

Hamburg. Bei der Umstellung auf emissionsfreie Busse setzt die Hamburger Hochbahn fast ausschließlich auf Batteriefahrzeuge - entgegen einem Appell des Bundesverkehrsministeriums. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), schlug kürzlich in Cuxhaven vor, dass Kommunen keine neuen Diesel- oder Elektrobusse mehr kaufen sollten, sondern Wasserstoffbusse. Auf diese Weise könnte die Nachfrage für Wasserstoff aus Windenergie in Schwung gebracht werden.

Vier Tage später hatte die Hochbahn mitgeteilt, sie habe eine Rahmenvereinbarung für bis zu 530 Elektrobusse bis zum Jahr 2025 europaweit ausgeschrieben. In den Jahren 2021 und 2022 will das Nahverkehrsunternehmen deutlich mehr als 100 Elektrobusse anschaffen. Die Hochbahn will von Anfang kommenden Jahres an nur noch emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge kaufen und so die gesamte Flotte von rund 1000 Bussen bis 2030 umstellen. Bis Ende des Jahres sollen 30 E-Busse in Hamburg fahren, im nächsten Jahr 30 weitere.