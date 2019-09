Schleswig bekommt neuen Bürgermeister

Schleswig erhält einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Arthur Christiansen kam bei der Wahl am Sonntag dem vorläufigen Ergebnis zufolge nur auf 14,0 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend auf ihren Internetseiten mitteilte. Die meisten Stimmen erhielt der 55 Jahre alte SPD-Kandidat Stephan Dose (36,7 Prozent). Die ebenfalls 55 Jahre alte Wiebke Hansen von den Grünen erzielte mit 27,7 Prozent der Stimmen das zweitbeste Ergebnis. Damit werden Dose und Hansen am 22. September in der Stichwahl gegeneinander antreten.

Noch vor dem amtierenden Rathauschef Christiansen, der von CDU und Freien Wählern unterstützt wurde, lag in der Wählergunst Ingo Harder (Bündnis für Bürger), für den 15,0 Prozent stimmten. Der unabhängige Bewerber Ronny Haardt erhielt 6,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 40,6 Prozent. Zur Wahl aufgerufen waren 20 669 Einwohner der Kreisstadt.