Günther: Mobilisierung zum Wahlkampfende half Parteien

Kiel. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther als Erfolg hervorgehoben, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist. "Das war ein Kraftakt", sagte der Landesvorsitzende der Nord-CDU am Sonntagabend in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings seien die bisherigen Wege im Umgang mit der AfD noch nicht hinreichend erfolgreich gewesen. Auffällig sei, dass es am Ende in beiden Ländern eine große Mobilisierung hin zu den regierenden Parteien CDU und SPD gegeben habe. Das Ergebnis in Brandenburg sei enttäuschend, sagte Günther.

In Sachsen wurde die CDU klar stärkste Kraft vor der AfD, in Brandenburg landete sie nach SPD und AfD auf Platz drei. Zu Regierungsbildungen in beiden Ostländern wollte Günther nichts sagen. Er habe hier keine Empfehlungen zu geben.

Die SPD und alle demokratischen Parteien müssten jetzt im Osten neue Wege gehen, damit nicht wieder so viele Menschen AfD wählen, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. "Es macht uns große Sorgen, dass heute fast jeder vierte Wähler Rechtspopulisten unterstützt. Das zeigt uns: Wir brauchen neue Wege, um die Enttäuschten zurückzugewinnen." Enttäuschend sei das SPD-Abschneiden in Sachsen. Von den beiden Landtagswahlen erwarte sie keine besonderen Auswirkungen auf die große Koalition in Berlin, sagte Midyatli.