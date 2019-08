Wieder Gepäckabfertigungs-Probleme am Hamburger Flughafen

Hamburg. Am Hamburger Flughafen hat es am Samstag wieder Probleme mit der Gepäckabfertigung gegeben. "Aufgrund der wetterbedingten Hitze und einer erhöhten Anzahl an krankheitsbedingten Personalausfällen kann es an diesem Wochenende vermehrt zu Verzögerungen bei der Gepäckabfertigung kommen", teilte der Flughafen am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. In Spitzenzeiten könne es zu Wartezeiten von einer Stunde oder länger kommen. "Wir bitten unsere Passagiere um Verständnis und Geduld", hieß es. In der Vergangenheit hatte es schon mehrfach Probleme bei der Gepäckabfertigung am Hamburger Flughafen gegeben.