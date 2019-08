HSV-Trainer Hecking hofft auf schnelle Lösung im Fall Jatta

Hamburg. HSV-Trainer Dieter Hecking setzt auf eine baldige Klärung im Fall von Bakéry Jatta. "Ich hoffe, dass spätestens vor dem Derby gegen den FC St. Pauli in zwei Wochen das Thema uns alle endlich in Ruhe lässt", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Freitag. "Es geht weniger um den HSV, es geht um die Person Bakéry Jatta. Irgendwann ist es auch wirklich gut. Wir haben alles dazu gesagt." Der FC St. Pauli und der HSV treffen am 16. September aufeinander.

Nach einem Bericht des Magazins "Sport Bild" soll es Zweifel an der Identität des HSV-Stürmers geben. Der in Gambia geborene Jatta könnte demnach einen anderen Namen haben und älter als von ihm angegeben sein. Jatta hat in dieser Woche beim zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte eine Stellungnahme eingereicht. Auch der DFB-Kontrollausschuss befasst sich mit dem Fall.

In einem am Freitag veröffentlichten Sportbuzzer-Interview hatte Hecking seinem Spieler bedingungslose Unterstützung zugesichert und die Behörden zum raschen Handeln aufgefordert. "Wir stützen den Spieler und werden wie eine Wand zusammen mit unseren Fans hinter ihm stehen. Er ist ein Top-Junge", sagte er. "Die Behörden müssen sich um diese Thematik kümmern und ich hoffe, das passiert zeitnah im Interesse aller."

Wegen der Zweifel an der Identität Jattas haben der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV eingelegt. Alle drei Teams hatten gegen den Tabellenführer verloren.

Hamburgs nächster Gegner Hannover 96 und auch der FC St. Pauli hatten angekündigt, auf einen Protest zu verzichten. Trainer Tim Walter vom VfB Stuttgart kritisierte die drei protestierenden Clubs. Wenn man es notwendig habe, dass man "aufgrund irgendeines Umstandes die Punkte ergaunern will, dann hat es mit Sport nichts zu tun".