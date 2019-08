Klage von Prellbock-Sprecher gegen Bahnhof Altona abgewiesen

Hamburg. Der Sprecher der Initiative Prellbock gegen die Verlegung des Hamburger Fernbahnhofs Altona an den Diebsteich ist vor Gericht gescheitert. Michael Jung sei als Privatperson von der Planung nicht in eigenen schützenswerten Rechten betroffen, entschied das Hamburger Oberverwaltungsgericht am Freitag und wies dessen Klage ab. "Allein der Umstand, dass er in der Nähe des Bahnhofs wohnt und diesen nutzt, versetzt ihn nicht in die Lage, die Planung insgesamt im Klagewege anzugreifen." Eine Revision gegen die Entscheidung wurde nicht zugelassen.

Unabhängig von der Entscheidung ist die Verbandsklage des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) gegen die Bahnhofspläne weiter anhängig. Ein Termin für das Hauptsacheverfahren steht aber noch aus. Im August vergangenen Jahres hatte das Gericht einem Eilantrag des VCD stattgegeben. Seither liegen die Planungen auf Eis.

Jung, Sprecher der Initiative Prellbock, hatte zunächst gemeinsam mit dem VCD gegen den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes zur Bahnhofsverlegung geklagt. Das Gericht hatte das Verfahren vor der Entscheidung abgetrennt.