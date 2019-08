Hamburger Hochbahn stellt auf emissionsfreie Busse um

Hamburg. Die Hamburger Hochbahn hat einen weiteren Schritt unternommen, um ihre Busflotte bis 2030 auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Das Nahverkehrsunternehmen habe eine Rahmenvereinbarung für bis zu 530 Elektrobusse bis zum Jahr 2025 europaweit ausgeschrieben, teilte die Hochbahn am Freitag auf ihrem Twitter-Account mit. Damit sollen drei Unternehmen gefunden werden, die in den kommenden Jahren um die konkreten Aufträge der Hochbahn konkurrieren.

In den Jahren 2021 und 2022 will die Hochbahn deutlich mehr als 100 Elektrobusse anschaffen, darunter auch 50 Elektro-Gelenkbusse mit einer Länge von 18 Metern. Die komplette E-Flotte werde dann 160 Fahrzeuge umfassen. Die Hochbahn will von Anfang kommenden Jahres an nur noch emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge kaufen und so die gesamte Flotte von rund 1000 Bussen bis 2030 umstellen. Bis Ende des Jahres sollen 30 E-Busse in Hamburg fahren, im nächsten Jahr 30 weitere.