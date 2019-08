Königin-Besuch: Stadt Kiel betont Verbindungen zu Dänemark

Kiel. Vor dem Besuch der dänischen Königin Margrethe II. in Schleswig-Holstein hat die Landeshauptstadt Kiel auf ihre engen Verbindungen zum Nachbarland hingewiesen. "Eine lange gemeinsame Geschichte, viele freundschaftliche Beziehungen und eine ganz frische Städtepartnerschaft - Kiel und Dänemark verbindet sehr viel", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Freitag. Die Königin wird am nächsten Mittwoch nach Kiel kommen. Sie besucht den Landtag, das Universitätsklinikum und das Meeresforschungsinstitut Geomar.

Als Herzog von Holstein hatte der dänische König von 1460 an auch Kiel regiert. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1806 wurden Kiel und Holstein für neun Jahre staatsrechtlich ein Teil Dänemarks. 1814 wurde der Kieler Frieden geschlossen, der für Dänemark mit dem Verlust Norwegens endete. Nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 musste Dänemark alle Rechte am Herzogtum Holstein - und damit auch an Kiel - abgeben.

2008 wurde erstmals eine Vertreterin des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) in die Kieler Ratsversammlung gewählt. Mit Cathy Kietzer war von 1998 bis 2003 und von 2008 bis 2013 eine Dänin Kieler Stadtpräsidentin. Seit 29. Mai 2019 sind Kiel und Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus offizielle Partnerstädte. In Pries-Friedrichsort gibt es seit 1973 einen dänischen Kindergarten. Die Forstbaumschule wurde 1785 ursprünglich als Königlich-Dänische Forstlehranstalt gegründet.