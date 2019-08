Landrat kandidiert als Sparkassenverbands-Präsident

Kiel. Für den Präsidentenposten beim Sparkassenverband in Schleswig-Holstein steht der Pinneberger Landrat Oliver Stolz (parteilos/53) bereit. Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Reinhard Boll (62) läuft Ende nächsten Jahres aus. Wie der Verband am Freitag mitteilte, gibt es für die Wahl am 20. September in diesem Jahr bisher keine weiteren Kandidaten. Für eine lückenlose Übergabe der Amtsgeschäfte hätten sich die zuständigen Gremien auf eine rechtzeitige Wahl eines neuen Präsidenten verständigt. Boll amtiert seit Anfang 2011. Stolz ist erster stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Südholstein und Vorstandsmitglied im Sparkassenverband.