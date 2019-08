Hamburg. Nach dem Abschluss einer Brückensanierung am Finkenwerder Ring bleibt der Verkehrsknoten in Hamburg-Waltershof eine Baustelle. Ab dem 9. September beginnen Instandsetzungsarbeiten an der nördlichen Brücke über die Bahngleise, wie die Hafenbehörde HPA am Freitag mitteilte. Dafür werden bis zum 18. September die drei südlichen Fahrstreifen der sechsspurigen Brücke gesperrt. Im Anschluss soll eine Sperrung der beiden nördlichen Fahrstreifen bis zum 27. September folgen. In der Zeit will die Hafenbehörde den Baugrund untersuchen lassen. Ab 2021 oder 2022 soll die gesamte Brücke erneuert werden.

In den vergangenen vier Monaten waren an der südlichen Ringbrücke über die Bahngleise die Fahrbahnübergänge saniert worden. Der Verkehrsknoten hat große Bedeutung für den Anschluss des Hafenterminals Altenwerder und der Airbus-Niederlassung an die A7.