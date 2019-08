Gretas Skipper übernimmt Schirmherrschaft für Klimawoche

Hamburg. Der Hamburger Skipper Boris Herrmann, der gerade Klimaaktivistin Greta Thunberg per Rennjacht nach New York gebracht hat, übernimmt die Schirmherrschaft für die elfte Hamburger Klimawoche. "Es ist mir eine große Ehre, die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. Ich hoffe, dass sich die ganze Stadt mit Klimawandel beschäftigt", schrieb Herrmann kurz vor seiner Ankunft in New York dem Team der Hamburger Klimawoche. Nach zwei Wochen war die Rennjacht "Malizia II" am Mittwoch in New York eingelaufen. Dort will Greta Thunberg unter anderem auf der UN-Klimakonferenz sprechen. "Wir sind stolz auf das Team Malizia, das vorbildlich und mit großer Wirkung für die Weltöffentlichkeit die klimaneutrale Tour nach New York gemeistert hat", sagte Frank Schweikert vom Organisationsteam. Vom 22. bis 29. September dreht sich bei der Klimawoche alles um den Klimaschutz und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.