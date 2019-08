Bauarbeiten behindern Zufahrten zu Autobahnen in Hamburg

Hamburg. Die Hamburger Autobahnen sind an diesem Wochenende an mehreren Stellen nur über Umleitungen erreichbar. An der A7 werden am heutigen Abend (22.00 Uhr) die Auf- und Abfahrten Schnelsen und Schnelsen-Nord in Richtung Flensburg/Kiel gesperrt, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Grund sind Asphaltierungsarbeiten, die bis Montagmorgen (5.00 Uhr) gehen sollen. Die Autobahnbereiche rund um den neuen Lärmschutztunnel bekommen einen offenporigen Asphalt, der besonders lärmmindernd ist. Der Flughafen machte darauf aufmerksam, dass Flugreisende für die Anfahrt über die A7 von Süden aus mehr Zeit einplanen müssen.

Südlich des Elbtunnels wird am Sonntag eine weitere A7-Auffahrt asphaltiert, und zwar in Waltershof. Die Auffahrt in Richtung Norden wird nach Angaben der Verkehrsbehörde von 4.00 bis 22.00 Uhr gesperrt sein. Für den Verkehr zwischen den Elbbrücken und der Hamburger Innenstadt gibt es am Wochenende ebenfalls ein Hindernis. Wegen des Neubaus der Brücken über den Mittelkanal wird die Amsinckstraße von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) nicht passierbar sein. Autofahrer müssen einer Umleitung folgen.