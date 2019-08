Norden Festival in Schleswig eröffnet: drei Wochenenden

Schleswig. Musik, Kurzfilme, Lesungen und Straßentheater: In Schleswig ist am Donnerstagabend das Norden Festival eröffnet worden. Es findet nach seiner Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal statt. Rund 300 Künstler aus zehn nordischen Ländern werden bis zum 15. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag die Königswiesen zu ihrer Bühne machen. Darunter sind auch bekannte Bands, wie das dänische Duo Laid Back ("Bakerman", "Sunshine Reggae"), das bereits an diesem Freitag auftritt.

Insgesamt gibt es an fünf Spielorten in dem Park direkt an der Schlei Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino, Lesungen, Theater und Tanz. Zudem können die Besucher auch selbst aktiv werden - etwa beim Yoga, Bogenschießen, Stand-up-Paddeln oder Klettern. Zudem gibt es diverse Workshops für Kinder und Erwachsene und zur Entspannung steht eine Sauna bereit. Um das skandinavische Flair zu verstärken, haben die Veranstalter rote Blockhütten aufstellen lassen, in denen unter anderem Gastronomen Spezialitäten aus ihren Ländern anbieten.