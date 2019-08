Harm Müller-Spreer segelt zum zweiten WM-Titel

Puerto Portals/Mallorca. Harm Müller-Spreer und seine "Platoon"-Crew haben am Donnerstag zum zweiten Mal nach 2017 die TP52-Weltmeisterschaft gewonnen. Vor Puerto Portals auf der spanischen Baleareninsel Mallorca reichte dem Hamburger Eigner und Steuermann mit seiner internationalen Profi-Mannschaft nach neun Rennen ein Punkt Vorsprung zum Titel vor der italienischen Konkurrenz "Azzurra". Auf Platz drei segelte die russische "Bronenosec Gazprom".

Beinahe hätte Harm Müller-Spreers Team den WM-Sieg in dem mit America's-Cup-Stars und Olympiasiegern hochkarätig besetzten Feld am Finaltag mit den schwachen Platzierungen acht und neun noch verspielt. Doch weil die italienischen Rivalen mit den Rängen sechs und acht kaum besser agierten, reichte es zum Happy End. "Wir haben uns heute zweimal selbst in den Fuß geschossen", sagte der Hamburger Projektentwickler und Investor: "Aber jetzt sind wir glücklich. Der zweite Titel nach 2017 ist eine große Leistung." Die Basis dafür hatte das Team am vorletzten Tag mit zwei souveränen Wettfahrtsiegen gelegt.

Auf die Plätze sieben und acht segelten bei der wichtigsten internationalen Profiserie auf Einrumpfjachten die Crews von Tina Plattner und ihrem Vater Hasso Plattner auf ihren Jachten "Phoenix 12" und "Phoenix 11". Das Familien-Doppelteam war erst im vergangenen Jahr in die Serie eingestiegen. Zum WM-Auftakt hatte Tina Plattners Mannschaft mit der einzigen Steuerfrau in der von Männern dominierten Serie sogar für einen Tag die Führung übernommen.