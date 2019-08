Umweltbehörde überwacht wegen Blaualgen verstärkt Gewässer

Hamburg. Die Umweltbehörde hat ein verstärktes Blaualgenwachstum in den Hamburger Gewässern festgestellt. Vorerst bestehe aber keine akute Gefahr für Badende oder Wassersportler, teilte ein Sprecher der Umweltbehörde am Donnerstag mit. In der Außenalster im Bereich der Lombardsbrücke seien Werte um 25 Mikrogramm pro Liter gemessen worden. Das überschreite die Warnschwelle des Umweltbundesamts von 15 Mikrogramm. Um eine übermäßige Ausbreitung der Algen frühzeitig zu erkennen, überwacht die Behörde das Wachstum der Blaualgen nun. Erst ab einer Konzentration von 75 Mikrogramm pro Liter werden auch Badeverbote ausgesprochen.

Wenn Algen am Ufer angeschwemmt werden, können sie in wesentlich höherer Konzentration auftreten. Sie sind dann als intensiv blau-grüne Schlierenschicht oder grünliche Wassertrübung deutlich erkennbar. Vor allem Kinder und Menschen mit sehr empfindlicher Haut oder offenen Wunden sollten den direkten Kontakt mit den Blaualgen vermeiden, empfahl die Umweltbehörde. Blaualgen können allergische Reaktionen, Hautreizungen sowie Atemprobleme auslösen. Verschluckt man zu viel Wasser, könne auch Übelkeit und Erbrechen auftreten, hieß es. Bei Tieren seien auch Leberschädigungen die Folge.