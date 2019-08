Lübeck: Stadt und Polizei verstärken Kampf gegen Drogentreff

Lübeck. Stadt und Polizei wollen verstärkt gegen einen offene Drogentreff in der Lübecker Altstadt vorgehen. Ziel sei es, die Situation auf dem Platz stufenweise so zu verändern, dass die Drogenszene dort bis April 2020 verschwunden sei, teilte die Hansestadt am Donnerstag mit. Um eine Verlagerung zu verhindern, soll die Polizei auch andere Bereiche wie den ZOB verstärkt kontrollieren.

Zwischen Polizei, Stadtverwaltung und weiteren Akteuren soll eine neue Sicherheitspartnerschaft entstehen. Der Platz am Rande der Altstadt ist seit 2017 ein Treffpunkt für Drogenabhängige, an dem nach Polizeiangaben auch gedealt wird. Vor allem gegen den offenen Drogenhandel im Wohngebiet und die zunehmende Gewaltbereitschaft hatten Anwohner mehrfach protestiert.

Nach Angaben der Stadt hat die Polizei ihre Ermittlungen bereits intensiviert. Im Rahmen der teils umfangreichen Strafverfahren seien bereits 31 Haftbefehle sowie sechs Untersuchungshaftbefehle gegen mutmaßliche Intensivtäter und Drogendealer erwirkt worden.