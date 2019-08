Plakataktion für Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag in Kiel eine landesweite Plakataktion zum Tag der Deutschen Einheit gestartet. In den kommenden Wochen wird auf Anzeigetafeln, mit Plakaten und digitalen Screens auf das große Bürgerfest am 2. und 3. Oktober in Kiel hingewiesen - Schleswig-Holstein richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus. "Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns riesig darauf, unseren Gästen an diesen beiden Tagen ein tolles Programm zu präsentieren", sagte Günther.

Um auf das Bürgerfest hinzuweisen, werden in den kommenden Tagen 365 großflächige Plakate mit dem schwarz-rot-goldenen Leuchtturm, dem Symbol zum Tag der Deutschen Einheit, geklebt. Bis zum 3. Oktober weisen dann in Schleswig-Holstein, Hamburg, dem nördlichen Niedersachsen und dem westlichen Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1500 Plakate auf das Bürgerfest hin. Zusätzlich wird in Kiel ab Ende September über die zehn digitalen Stadtinformationsanlagen für die Feierlichkeiten geworben.