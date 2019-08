Geländewagen brennt nach Unfall bei Barsbüttel komplett aus

Barsbüttel. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat sich in der Nacht zu Donnerstag auf einer Umgehungsstraße in Barsbüttel (Kreis Stormarn) mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen und ist dennoch überraschend unbeschadet davongekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war die junge Frau mit ihrem Geländewagen nach rechts von der Straße abgekommen, dann rund 50 Meter durch den Straßengraben gerutscht und hatte sich anschließend mit ihrem Auto überschlagen. Sie habe sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Kurz darauf habe das Auto vollständig in Flammen gestanden und sei komplett ausgebrannt. Die 18-Jährige wurde laut den Angaben trotz des schweren Unfalls nur leicht verletzt. Warum sie mit dem Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.