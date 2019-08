Privatjet schießt über Landebahn hinaus: Stark beschädigt

Egelsbach. Ein Privatjet ist am Mittwoch bei der Landung auf dem Flugplatz Egelsbach im Kreis Offenbach über die Piste hinaus in ein Feld gerutscht. Dabei habe er rund 200 Meter des Maschendrahtzauns aufgerissen, der den Flugplatz umgibt, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. "Das Fahrwerk, eine Tragfläche und ein Tank sind beschädigt." Der unverletzte Pilot der Cessna Citation CJ1, ein 82-jähriger Hamburger, stand unter Schock und konnte vorerst nicht vernommen werden. Die Maschine war in Hamburg gestartet. Der Sachschaden dürfte leicht in die Hunderttausend Euro gehen, ergänzte der Polizeisprecher. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Weitere Insassen in dem Privatjet gab es dem Sprecher zufolge nicht.