AfD: Abstellen von E-Rollern erfordert feste Stationen

Hamburg. Gut zwei Monate nach der Zulassung von Elektrorollern in Deutschland hat die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft feste Abstellplätze gefordert. Die neuen Verkehrsmittel würden völlig gedankenlos abgelegt und seien auf den Bürgersteigen erhebliche Hindernisse, kritisierte Fraktionschef Dirk Nockemann am Mittwoch im Parlament. "Das ist eine Situation, die keiner haben wollte." Es müssten mit den Betreibern Gespräche geführt werden, dass Stationen gebaut werden - allerdings nicht auf Kosten der Stadt. Der Antrag der AfD wurde abgelehnt.

"Ich empfehle bei der ganzen Debatte um die E-Roller doch etwas mehr Gelassenheit", sagte die SPD-Verkehrspolitikerin Dorothee Martin. Der Vorschlag der AfD sei "weder praktikabel noch sinnvoll". Elektroroller würden oft nur für sehr kurze Wege genutzt - deshalb würde man extrem viele Stationen im gesamten Stadtgebiet brauchen. Es gebe auch keine rechtliche Grundlage, die Anbieter für solche Stationen zahlen zu lassen. Die Stadt führe aber laufend Gespräche, um die Situation zu verbessern.