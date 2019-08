FC St. Pauli Durchsuchung: CDU-Fraktion fordert Aufklärung

Hamburg. Die Geschäftsstelle des FC St. Pauli ist am Donnerstag vergangener Woche auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Diese Durchsuchung habe in einem von der Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungsverfahren stattgefunden, sagte Staatsanwältin Liddy Oechtering am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Auswertung dauere noch an, nähere Angaben - etwa zum Grund der Durchsuchung - machte sie nicht..

Nach einem Bericht des NDR-Magazins "Panorama 3" könnte die Durchsuchung im Zusammenhang mit der Vergabe von Freikarten zwischen 2013 und 2016 an Hamburger Politiker und Funktionsträger stehen.

In einer Erklärung des Fußball-Zweitligisten hieß es am Mittwoch: "Der FC St. Pauli ist von der Rechtmäßigkeit seines Umgangs mit Freikarten überzeugt und hat diesen im Rahmen seiner Steuererklärungen stets offen kommuniziert." Etwaige behördeninterne Vorgaben oder Richtlinien seien dem Verein hingegen nicht bekannt.

Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft forderte "eine lückenlose Aufklärung".