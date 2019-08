Scharfe Kritik an HVV-Preiserhöhung bei Bürgerschaftsdebatte

Hamburg. Einen Tag nach dem Ja des rot-grünen Senats zur Erhöhung der HVV-Preise hat die Opposition die Preisgestaltung im öffentlichen Nahverkehr bei einer Bürgerschaftsdebatte in Hamburg kritisiert. Die Tickets dürften nicht wieder teurer werden, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dennis Thering, am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde. Nur wenn die Preise attraktiv seien, würden mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Die Linken-Politikerin Heike Sudmann forderte: "Wer Menschen mit wenig Einkommen nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgrenzen will, muss die Preise schrittweise bis hin zur kostenlosen Nutzung senken." Die FDP-Fraktion forderte, Hamburg brauche ein verständliches HVV-Tarifsystem.

Die HVV-Preise sollen zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember um durchschnittlich 1,3 Prozent steigen. Ursprünglich hatte der Verkehrsverbund Steigerungen von 2,2 Prozent angemeldet. Nach dieser Ankündigung im Juli war Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eingeschritten und hatte eine Preisanhebung maximal auf Höhe der Inflationsrate gefordert.

Der SPD-Abgeordnete Lars Pochnicht betonte, für bestimmte Gruppen seien Entlastungen geplant. "Schülerinnen und Schülern wollen wir einen kostenlosen HVV ermöglichen", sagte er. Ein Azubi-Ticket solle Mobilität für junge Menschen bezahlbarer machen. "Es ist unser Ziel, dieses Ticket im Sommer nächsten Jahres einzuführen."