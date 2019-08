Per Virtual-Reality-Brille in die Welt des Oskar Matzerath

Lübeck. Das Lübecker Günter-Grass-Haus will den Roman "Die Blechtrommel" 60 Jahre nach seinem Erscheinen virtuell zum Leben erwecken. Mit sogenannten Virtual-Reality-Brillen sollen Besucher in der nachgebauten Kulisse eines Kolonialwarenladens in die Danziger Lebenswelt des Oskar Matzerath eintauchen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Das Projekt wird mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, gefördert. In Zeiten veränderter Seh-, Lese- und Lerngewohnheiten sei das Projekt geeignet, spielerisch Wissen zu vermitteln, sagte Grütters gemäß der Mitteilung.

Außerdem soll es künftig auf dem gesamten Museumsgelände die Möglichkeit geben, mit dem Smartphone oder dem Tablet Objekte mit Zeitzeugnissen, Aufnahmen von Günter Grass und Erläuterungsfilme anzusehen.

Museumsleiter Jörg-Philipp Thomsa wertete das Projekt als Meilenstein in der langfristigen Entwicklung des Günter-Grass-Hauses. Starten soll das Projekt nach Angaben der Kulturstiftung voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt.