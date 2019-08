Freier Eintritt zum 150-jährigen Jubiläum der Kunsthalle

Hamburg. Mit einem Festwochenende feiert die Hamburger Kunsthalle am Samstag und Sonntag ihr 150-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto "Für uns alle" stehen Führungen, Lesungen, Tanzaktionen, Food-Trucks, ein Kinder- und Familienprogramm sowie eine Party bis spät in die Nacht auf dem Programm, teilte die Kunsthalle am Mittwoch mit. Der Eintritt ist frei. "Es sind diese offenen Räume der Kunst und der Kultur, an denen sich unsere Stadtgesellschaft begegnet und die wir deswegen dringend brauchen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Bereits am Freitag werden drei neue Ausstellungen eröffnet. Für die Schau "100 Jahre Hamburgische Sezession" wurden rund 40 Gemälde und Skulpturen von Mitgliedern der Künstlervereinigung in den bestehenden Rundgang der Klassischen Moderne eingefügt. "Rembrandt. Meisterwerke aus der Sammlung" zeigt eine Auswahl herausragender Werke von Rembrandt (1606–1669) aus dem Kupferstichkabinett und zwei Gemälde. Die Ausstellung "Unfinished Stories" bietet internationale Gegenwartskunst aus der Sammlung der Kunsthalle.

Die Hamburger Kunsthalle wurde am 30. August 1869 in der Nähe des Hauptbahnhofs eröffnet. Engagierte Bürger finanzierten den Bau und stifteten ihre privaten Kunstschätze als Grundstock für die Sammlung.