Rollerfahrer tödlich verunglückt

Dätgen. Ein 69 Jahre alter Motorrollerfahrer ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde tödlich verunglückt. Verkehrsteilnehmer fanden den Mann am Dienstagabend leblos neben der Fahrbahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 69-Jährige sei aus Richtung Langwedel in Richtung Dätgen gefahren. Kurz vor einer Autobahnüberführung sei er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor.