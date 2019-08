Starker Regen führt zu Unfall mit drei Autos

Neumünster. Ein starker Platzregen hat auf der Autobahn 7 bei Neumünster zu einem Unfall mit drei Autos geführt. Zuerst habe ein Autofahrer auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei anschließend in eine Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine hinter ihm fahrende Frau stoppte ihr Auto auf dem Standstreifen, um zu helfen. Ein weiteres Auto kam aufgrund der schwierigen Bedingungen ins Schlingern und krachte in das Auto der Frau. Alle drei Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A 7 blieb am Dienstag wegen der Aufräumarbeiten in Richtung Norden für rund eine Stunde gesperrt.