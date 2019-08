Ostseeparlamentarier verabschieden Resolution

Oslo. Zum Abschluss der 28. Ostseeparlamentarierkonferenz in Oslo hat die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, die Bedeutung einer engeren länderübergreifenden Zusammenarbeit betont. Bei der dreitägigen Konferenz hatten Vertreter aus 22 nationalen und regionalen Parlamenten unter anderem über die Zukunft des Arbeitslebens, besseren Schutz und Sauberkeit der Meere sowie länderübergreifende Kooperationen bei Migration und Integration gesprochen. "Wir haben die aktuellen und künftigen Herausforderungen, die unsere Mitgliedsländer betreffen, in unserer Resolution sehr deutlich gemacht und werden unsere Handlungsempfehlungen den Regierungen zukommen lassen", sagte Veit am Dienstag. "Dort werden wir auf die Umsetzung drängen, um die friedliche Nachbarschaft und eine enge Zusammenarbeit der Länder zu fördern, die auf demokratischen Werten, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Chancengleichheit für alle beruht."