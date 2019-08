Auch Lange/Ahrens mit Unterstützung im Kampf um SPD-Vorsitz

Flensburg. Im Rennen um den Bundesvorsitz der SPD hat das Oberbürgermeister-Duo Simone Lange (Flensburg) und Alexander Ahrens (Bautzen) die notwendige Unterstützung zusammen. Die Kreisverbände Bautzen (Sachsen), Schmalkalden (Thüringen), Schwarzwald-Baar (Baden-Württemberg), Pfaffenhofen (Bayern) sowie Dithmarschen (Schleswig-Holstein) unterstützen die Kandidatur des Duos, wie Lange am Dienstag sagte. Weitere Verbände könnten dazukommen: So habe der Vorstand des Kreisverbands Flensburg Lange/Ahrens einstimmig vorgeschlagen. Die Flensburger SPD entscheidet am Donnerstag, ob sie dem Vorschlag folgt. Zuvor hatten Medien berichtet.

Wer an der Mitgliederbefragung zur Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles teilnehmen will, braucht die Unterstützung von mindestens fünf Kreisverbänden/Unterbezirken oder von einem Landesverband. Diese Voraussetzung haben auch die anderen beiden Kandidaten aus Schleswig-Holstein, die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer sowie der Landtagsfraktionschef Ralf Stegner mit ihren Partnern im Rennen um den Bundesvorsitz erfüllt.

Die neue SPD-Spitze soll in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag im Dezember gewählt werden. Im Vergleich der Bewerber-Duos liegen Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz laut einer Forsa-Umfrage vorn. 26 Prozent der für das RTL/n-tv-Trendbarometer befragten Parteimitglieder würden sich derzeit für sie entscheiden. Das Duo Lange/Ahrens würden demnach nur 7 Prozent wählen.

Davon lässt sich Flensburgs Oberbürgermeisterin nicht entmutigen. Im Gegenteil: "Das spornt uns an", sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur. "Erneuerung geht nur mit neuen Leuten und das sind wir."