Hamburg. Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft zieht eine positive Bilanz der seit 2012 geltenden Gesetze zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Das zeige sich auch anhand der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Zahlen von Beratungen insbesondere bei Geflüchteten, sagte der integrationspolitische Sprecher der Fraktion, Kazim Abaci, der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte die Zahlen in einer Kleinen Anfrage an den Senat abgefragt.

Demnach wurden seit August 2012 bis Ende vergangenen Jahres bei der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung und der Handwerkskammer fast 11 800 Beratungsgespräche geführt. Hamburg sei weltoffen und international, sagte Abaci. "Da gehört es dazu, dass wir unseren Arbeitsmarkt auch für Menschen öffnen, die ihre Qualifikationen im Ausland erworben haben, und den Zugang erleichtern."

Bundesweit stieg die Zahl der Anerkennungen laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr um 20 Prozent im Vergleich zu 2017. 36 400 ausländische Abschlüsse wurden als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. Drei Fünftel des Anstiegs beruhten den Angaben zufolge auf Anerkennungen der Abschlüsse von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern sowie Ärztinnen und Ärzten. "Über alle Fachrichtungen hinweg war Syrien das Land, in dem die meisten der anerkannten Abschlüsse erworben wurden", teilte das Bundesamt mit.

In Hamburg liegen bislang nur Zahlen für 2017 vor. Diese zeigten aber deutlich, "dass die in den letzten Jahren geschaffenen Beratungsangebote sehr gut angenommen werden", sagte Abaci. So wurden in den Hamburger Anerkennungsstellen knapp 1500 Verfahren geführt. Bei den mit Abstand meisten Anträgen handelte es sich um medizinische Gesundheitsberufe (547), danach folgten lehrende Berufe (270), technische Berufe (163) sowie pädagogische und soziale Berufe (121). Anerkennungsstellen sind neben Handels- und Handwerkskammer auch die Fachbehörden, etwa die Gesundheitsbehörde bei medizinischen Berufen oder die Schulbehörde bei pädagogischen Abschlüssen.

1133 Verfahren wurden 2017 abgeschlossen; in mehr als der Hälfte (50,4 Prozent) wurde eine volle Gleichwertigkeit festgestellt. In knapp einem Drittel der Verfahren (32 Prozent) wurde die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit einer Ausgleichsmaßnahme verbunden. Fast 10 Prozent der Fälle wurden als teilweise gleichwertig beschieden, weniger als 7 Prozent brachten einen negativen Bescheid.

"In Hamburg nutzen wir unser Fachkräfte-Potenzial sehr effizient und setzen so ein deutliches Zeichen gegen den Fachkräftemangel", sagte Abaci. Dazu gehöre auch ein Stipendienprogramm, "das ganz gezielt dazu beiträgt, Fachkräfte weiterzuqualifizieren". Laut Senatsantwort wurden vom August 2017 bis Ende Juli dieses Jahres 483 Anträge auf monatliche Stipendien und Zuschüsse gestellt. Mehr als die Hälfte der Anträge stammte von Frauen. 60 Prozent der Antragsteller waren zwischen 25 und 34 Jahre alt, 139 kamen aus EU-Ländern, 39 aus Syrien, 30 aus dem Iran, 19 aus der Ukraine und 14 aus Russland.

Die Anerkennungsgesetze ermöglichten es Flüchtlingen und Zuwanderern, hierzulande "in den erlernten Berufen zu arbeiten und auf eigenen Beinen zu stehen", meinte Abaci. "Das Anerkennungsgesetz sorgt dafür, dass Karrieren nicht an der Landesgrenze enden und der Arbeitsmarkt in seiner ganzen Breite profitiert - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten."