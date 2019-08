THW Kiel eröffnet Turnier um Super Globe gegen Sydney

Dammam. Handball-Rekordmeister THW Kiel startet heute in der saudischen Hafenstadt Dammam in den Super Globe. Bei der Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften sind zehn Teams von fünf Kontinenten vertreten. Favoriten sind Titelverteidiger FC Barcelona, Champions-League-Gewinner Vardar Skopje und der THW. Die Gegner müssen als Wildcard-Inhaber eine Qualifikation bestreiten. Erster Rivale ist der Sydney University HC, der vom ehemaligen Melsunger Bundesligatrainer Michael Roth betreut wird. Bei einem Sieg treffen die Kieler am Folgetag auf Afrikas Champions-League-Gewinner Zamalek SC aus Ägypten. Der Turniergewinner erhält 400 000 Dollar.