Motorroller nicht versichert: 17-Jähriger flieht vor Polizei

Flensburg. Ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer hat sich mit der Polizei in Flensburg eine Verfolgungsjagd geliefert und konnte erst in der Fußgängerzone durch das beherzte Eingreifen von Passanten gestoppt werden. Die Beamten wollten den Jugendlichen am Freitagnachmittag kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei nahm die Verfolgung des 17-Jährigen auf, der den Angaben zufolge schnell und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer in Richtung Innenstadt fuhr und dann in Richtung stark frequentierter Fußgängerzone abbog.

Als ein Passant den Rollerfahrer stoppen wollte, fuhr dieser frontal auf den Mann zu. Beide stürzten und der Rollerfahrer floh zu Fuß weiter. Der 51-jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Ein weiterer Passant half der Polizei, die nun ebenfalls zu Fuß war, bei der Verfolgung des Mannes. Der 17-Jährige lief den 37-jährigen Passanten um, konnte aber von den Polizisten festgenommen werden.

Der 17-Jährige hatte übrigens seinen Motorroller nicht versichert. Da er nun wegen diverser Verstöße verantworten muss, werde er seine Entscheidung, sich der Kontrolle zu entziehen, "sicherlich noch bitter bereuen", teilte die Polizei weiter mit.