Placebo-Kickers siegen bei "Kicken mit Herz"

Hamburg. Das Fußball-Team Placebo-Kickers hat am Sonntag in Hamburg die 11. Auflage des Benefiz-Spiels "Kicken mit Herz" gegen die Hamburg Allstars gewonnen. Die von St.-Pauli-Sportdirektor Ewald Lienen betreute Ärzteauswahl vom Universitätskrankenhaus Eppendorf setzte sich vor rund 4000 Zuschauern im Stadion Hoheluft mit 10:9 nach Elfmeterschießen gegen das mit Prominenten aus Sport, Kultur und Politik besetzten Gästeteam durch. Für das Kinderherzzentrum am UKE kamen im Rahmen der Veranstaltung rund 135 000 Euro an Spenden zusammen. Die Siegerehrung wurde vom früheren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vorgenommen.