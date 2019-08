Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Hamburg-Stellingen

Hamburg. In einem Entsorgungsbetrieb in Hamburg-Stellingen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannte Sperrmüll auf einer Fläche von 20 mal 20 Metern. Die Feuerwehr forderte die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den Angaben zufolge können sich die Lösch- und Aufräumarbeiten noch bis in den Nachmittag ziehen.

"Zurzeit dünnen wir die Glutnester etwas aus, das gesamte Brandgut muss auseinander gezogen und abgelöscht werden. Bis jetzt haben wir circa ein Viertel des Brandgutes abgetragen", sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Ursache des Brandes ist bisher unbekannt. 50 Feuerwehrleute mit zwei Löschzügen waren im Einsatz.