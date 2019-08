Hoher Wildschwein-Bestand in Schleswig-Holstein

Lübeck. Der Wildschweinbestand in Schleswig-Holstein ist nach Experteneinschätzung so hoch wie nie. Das lässt sich auch an den Abschussraten ablesen. Im Jagdjahr 2017/2018 wurde mit knapp 20 000 erlegten Wildschweinen ein neuer Rekord aufgestellt, wie aus dem Jahresbericht 2018 zur biologischen Vielfalt - Jagd und Artenschutz des Umweltministeriums in Kiel hervorgeht. Dabei lag Lübeck mit mehr als sechs Tieren pro 100 Hektar landesweit an der Spitze. Einzig im Kreis Pinneberg war die Schwarzwildstrecke in dem Jagdjahr rückläufig. Ursache der wachsenden Zahl ist der "weiterhin hohe Maisanbau", sagt Ingo Ludwichowski vom Nabu Landesverband. "Große Maisschläge sind ein reich gedeckter Tisch. Satt und gesund, klappt es mit der Fortpflanzung besonders gut", sagt Eva Goris von der Deutschen Wildtier Stiftung: Unter günstigen Bedingungen könne die Zuwachsrate bei 300 Prozent liegen.