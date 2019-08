Tschentscher will kostenlosen Nahverkehr für Schüler

Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will, dass Hamburgs Schüler Busse und Bahnen künftig zum Nulltarif nutzen können. Die Gruppe der Schüler sei die einzige, die über gar kein Einkommen verfüge, sagte er am Freitagabend beim Landesparteitag der SPD in Wilhelmsburg. Deshalb wünsche er sich für das Wahlprogramm zur Bürgerschaftswahl im Februar, "dass wir uns vornehmen, in der nächsten Legislatur schrittweise den öffentlichen Nahverkehr, unseren HVV, für Schülerinnen und Schüler vollständig kostenfrei zu machen". Ein solcher Schritt entspreche der Denkart der SPD, "wirklich eine familienfreundliche Stadt zu sein". Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) würde die Einführung eines kostenlosen Schülertickets in der Endstufe etwa 50 Millionen Euro im Jahr kosten.