Hamburg und Rotterdam für emissionsfreie Häfen

Hamburg. Sozialdemokraten und Grüne in Hamburg und Rotterdam wollen die Zusammenarbeit beider Hafenstädte bei der Reduzierung der Luftschadstoffe von Seeschiffen voranbringen. Dazu legten die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft am Freitag einen Antrag vor, der die Vereinbarung gleicher Klimaschutzmaßnahmen beider Hafenbehörden zum Ziel hat. Ein gleichlautender Antrag von Sozialdemokraten (Partij van de Arbeid) und Grünen (GroenLinks) solle im September in den Rotterdammer Gemeinderat eingebracht werden.

Es gehe darum, ambitionierte Schritte für den Klimaschutz und gegen die Luftverschmutzung im Rahmen gleicher Wettbewerbsbedingungen und ökonomischer Planungssicherheit umzusetzen, sagten die Fraktionschefs von SPD und Grünen, Dirk Kienscherf und Anjes Tjarks. Mit Rotterdam und Hamburg wollten der größte und der drittgrößte Hafen Europas eine Vorreiterrolle einnehmen. Die anderen Hafenstädte sollen eingeladen werden, sich der Initiative anzuschließen. Dazu solle noch in dieser Legislaturperiode eine Konferenz mit den anderen Nordrange-Häfen in Hamburg organisiert werden.