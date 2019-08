Filmfest Hamburg will Weltkino in die Hansestadt bringen

Hamburg. In etwa einem Monat steht Hamburg im Zeichen des internationalen Films. Vom 26. September an holt das Hamburger Filmfest die Welt der internationalen Filmkunst für zehn Tage in die Hansestadt. Mehr als 130 Filme sollen dann über die Leinwände der Kinos in der Stadt flimmern. Welche das sein werden, steht noch nicht hundertprozentig fest. Das Programm soll am 10. September veröffentlicht werden. Für die Auswahl der Filme haben Filmfestleiter Albert Wiederspiel und sein Team in den vergangenen Monaten Hunderte Filme gesichtet.

Klar sei schon jetzt, dass die politischen Krisen auf der Welt auch Vorteile für das Filmfest haben. Im Programm landen Wiederspiel zufolge vor allem Filme mit politischer Relevanz. Nach vielen Jahren Abstinenz seien in diesem Jahr auch wieder Filme aus Italien und Großbritannien im Programm. Die Gründe dafür seien einfach: "Ich wage zu behaupten: Manchmal tun politische Krisen den künstlerischen Aktionen eines Landes wirklich gut."

Im vergangenen Jahr hatte das Filmfest etwa 43 000 Besucher. Der Etat des Filmfests liegt bei 1,2 Millionen Euro, 850 000 Euro davon kommen von der Stadt. Der Rest muss über Tickets und Sponsoring erwirtschaftet werden.