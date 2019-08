Hamburger Tourismus mit kräftigem Plus im ersten Halbjahr

Hamburg. Der seit Jahren boomende Städte-Tourismus nach Hamburg hat sein Wachstum in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ungebremst fortgesetzt. Insgesamt kamen 3,57 Millionen Gäste in die Hansestadt, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Das waren 5,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Sie buchten 7,17 Millionen Übernachtungen, was einer Steigerung von 5,5 Prozent entspricht. Rund 21 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, vor allem aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Österreich und den USA. Der Anteil der Auslandsgäste hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum kaum verändert.