CDU will für Klimaschutz zusätzlichen Wald im Norden

Kiel. Rund 15 000 Hektar zusätzlicher Wald soll nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein in den kommenden zehn Jahren aus Gründen des Klimaschutzes neu entstehen. "Die Forderung nach zwölf Prozent Waldfläche in Schleswig-Holstein darf nicht länger ein bloßes Lippenbekenntnis bleiben", sagte Fraktionschef Tobias Koch am Dienstag. Die Kosten allein für Aufforsten und Pflege bezifferte er mit 150 Millionen Euro. Auf einem Waldgipfel am 11. September im Kieler Landeshaus wollen die Abgeordneten mit Verbänden und Betroffenen darüber beraten, wo und wie neuer Wald entstehen kann.

Aktuell beläuft sich die Waldfläche gemäß der jüngsten Bundeswaldinventur von 2012 auf 173 412 Hektar, was elf Prozent der Landesfläche entspricht, wie Koch sagte. Etwa ein Drittel der Fläche entfällt auf die Landesforsten. In den vergangenen zehn Jahren kamen aber nur 1375 Hektar neu hinzu. Um das "ambitionierte Ziel" zu erreichen, ist laut Koch das Pflanzen von knapp 75 Millionen Bäumen nötig. 15 000 Hektar Wald bildeten über alle Altersklassen bis zu knapp 200 000 Tonnen Kohlendioxid.

"Wald spielte bislang immer nur eine untergeordnete Rolle, weil er zu wenig Geld bringt. Ein Umdenken muss her", sagte der CDU-Umweltpolitiker Heiner Rickers. In Schleswig-Holstein würden täglich 2,7 Hektar Fläche versiegelt. Er rechnet damit, dass eine Realisierung des von der Union ausgegebenen Ziels inklusive Kaufs neuer Flächen knapp eine halbe Milliarde Euro kosten wird. Fraktionschef Koch kann sich vorstellen, dass das Land "bis zu 15 Millionen Euro" pro Jahr zusteuert. Zur Bekämpfung des Klimawandels bedürfe es konkreter Maßnahmen und keiner Symbolpolitik.