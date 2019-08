Ausstellung zum 90. Geburtstag von Peter Rühmkorf

Hamburg. Zum 90. Geburtstag von Peter Rühmkorf (1929–2008) zeigt das Altonaer Museum in Hamburg eine Ausstellung über den vielfach preisgekrönten Dichter. "In seinen Texten bedichtete Rühmkorf die Liebe und den Tod ebenso wie den Schnaps und den Schnellimbiss – nichts erschien ihm zu unbedeutend, um in eine lyrische Form gefasst zu werden", teilte das Museum am Dienstag mit. Seine durch Wortwitz funkelnden Gedichte bewegten bis heute mit ihrem politischen Engagement und bewährten sich zugleich auf dem poetischen Hochseil. Die Ausstellung der Arno Schmidt Stiftung ist bis zum 20. Juli zu sehen, danach wird sie im Literaturarchiv Marbach gezeigt.

Anhand von visuellen Inszenierungen, Manuskripten, Fotos und Alltagsobjekten setzt sich die Ausstellung mit dem facettenreichen Leben und Schaffen des engagierten Künstlers auseinander. Zentrales Element ist der "Raum der Gedichte", in dem zehn lyrische Texte Rühmkorfs in Großprojektionen inszeniert werden. Zehn Leser, unter ihnen Franziska Augstein, Nora Gomringer, Jan Wagner und Heinrich Detering, stellen je ein Gedicht im Interview vor und erklären, warum es ihnen besonders am Herzen liegt. Eine Auswahl von Filmaufnahmen von Rühmkorfs "Jazz und Lyrik"-Programmen aus mehreren Jahrzehnten ergänzt die Gedichtprojektionen.