116 Kilometer schneller als erlaubt: Raser geblitzt

Bönebüttel. 116 Kilometer schneller als erlaubt ist ein Autofahrer bei Bönebüttel (Kreis Plön) auf der Bundesstraße 430 gerast. Der Wagen des 21-Jährigen wurden am Sonntag mit 186 Kilometern pro Stunde gemessen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt ist dort aber nur Tempo 70. Dafür drohen drei Monate Fahrverbot, 1200 Euro Geldbuße und zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt kontrollierten Polizisten dort am Sonntag vier Stunden die Geschwindigkeit von rund 1400 Fahrzeugen. Von ihnen waren knapp 350 zu schnell. Fünf Fahrer werden ihren Führerschein zeitweise abgeben müssen.