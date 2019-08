Hamburg. Mit zwei selbstfahrenden Vermessungsfahrzeugen will die Hamburger Hafenbehörde (HPA) in Zukunft den Hafen effizienter betreiben. Die beiden am Dienstag vorgestellten Wasserfahrzeuge, Autonomous Surface Vehicles (ASV) genannt, wurden zur Demonstration am Dienstag noch von einem Operator in einem Hafenbecken ferngesteuert. Bei einem anschließenden Workshop wollen rund 120 Hafenvertreter aus Hamburg, Bremen/Bremerhaven und Antwerpen ausloten, ob die entwickelten Algorithmen die Fahrzeuge sicher - ohne Eingriffe durch einen Steuermann - auf der Elbe navigieren können.

„Der Hamburger Hafen ist DAS Testgebiet für solche Fahrzeuge“, sagte HPA-Chef Jens Meier. Anders als auf Meeren, wo solche autonomen Boote schon im Einsatz seien, müssten sie im Hafen neben den ein- und auslaufenden Schiffen auf auftauchende Freizeitboote und Barkassen reagieren können. Wann die HPA solche Fahrzeuge anschafft, ist offen.

Die neuen Fahrzeuge sollen Erkenntnisse über die Tiefe der Gewässer geben, damit die Schiffe auf der von Ebbe und Flut abhängigen Elbe ungehindert fahren können. Durch ihre Bordtechnik könnten sie nicht nur den Elbgrund vermessen, sondern auch die Hafenbecken und Aufschluss über den Zustand der Kaimauern geben, ergänzte der HPA-Chef. Vorteil der ASV seien ihre Wendigkeit und ein Einsatz rund um die Uhr. Dadurch kämen sie auch in Ufer- und Böschungsbereiche, in die die fünf HPA-Peilboote wegen ihrer Größe nicht mehr hinkämen.