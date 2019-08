Hamburg. Die Panne um möglicherweise zu Unrecht ausgezahltes Haftgeld an Terrorhelfer Mounir el Motassadeq beschäftigt am Dienstag (16.00 Uhr) die Hamburger Bürgerschaft. In einer Sondersitzung des Justizausschusses sollen unter anderem Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Innensenator Andy Grote (SPD) zu dem Thema befragt werden.

Motassadeq hatte 2018 vor seiner Abschiebung nach Marokko 7200 Euro von seinem Gefangenenkonto ausgezahlt bekommen. Weil er wegen seiner Mitgliedschaft im Terrornetzwerk Al-Kaida auf zahlreichen Terrorlisten weltweit steht, sind Zahlungen an ihn einer Verordnung der Europäischen Gemeinschaft von 2002 zufolge verboten.

Das Geld war dem wegen Beihilfe zum Mord bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verurteilten Marokkaner von seinem Gefangenenkonto vor seiner Abschiebung im Oktober vergangenen Jahres bar ausgezahlt worden. Er hatte das Geld während seiner fast 15 Jahre langen Haftzeit in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel erspart.

Die Opposition erwartet von der Sondersitzung Ergebnisse und umfassende Aufklärung. "Wenn einem verurteilten Terrorhelfer das Haftgeld widerrechtlich ausgezahlt wird, ist das ein handfester Skandal. Bislang haben Justizsenator Steffen und Innensenator Grote nicht aufgeklärt, sondern sich gegenseitig die Schuld zugewiesen", sagte Anna von Treuenfels-Frowein, Vorsitzende und justizpolitische Sprecherin der FDP-Bürgerschaftsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur.

Sie forderte stattdessen Transparenz über die politischen Verantwortlichkeiten. Es seien von den Senatoren eigene Handlungsanleitungen missachtet worden. "Wenn solche groben Fehler passieren, muss auch Verantwortung übernommen werden."

In dem Fall ermittelt die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft bereits gegen acht Polizei- und Justizbeamte. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind einer Sprecherin der Behörde zufolge noch nicht abgeschlossen.

Motassadeq war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um den Todespiloten Mohammed Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert hatte. Der Hamburger Gruppe gehörten noch zwei weitere der insgesamt vier Terrorpiloten und neben Motassadeq noch mindestens fünf Unterstützer an.

Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte ihn wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 246 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wenige Wochen vor dem Ende seiner regulären Haftzeit abgeschoben.