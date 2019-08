Städte im Norden noch weitgehend ohne E-Tretroller-Angebot

Lübeck. In vielen Großstädten gehören E-Tretroller zum Ausleihen bereits zum Straßenbild. Allein in Hamburg gibt es derzeit rund 3000 Mietroller. Auf dem flachen Land dagegen sucht man sie meist vergeblich. In den kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins gibt es derzeit nur in Lübeck 100 Leihroller. Kiel und Neumünster verhandeln nach Angaben der Kommunen mit Anbietern. Flensburg und Norderstedt am Rande Hamburgs dagegen setzen auf E-Lasträder. Für Norderstedt sei der Verleih von E-Tretrollern aktuell kein Thema, sagte ein Stadtsprecher.